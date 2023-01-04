Haberler Haberler HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Hatay'da yapılan kura çekilişinin ikinci etabı tamamlandı. Hatay Merkez ve İskenderun ilçelerinde yapılacak 1.450 konutun ardından Kırıkhan ve Dörtyol'da inşa edilecek 850 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları, Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 07:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 07:50
HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Hatay'da kura çekilişleri 2 - 5 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ve Yayladağ ilçelerinde yapılacak projede Merkez ve İskenderun'un ardından Kırıkhan ve Dörtyol kuraları da tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ HATAY MERKEZ VE İSKENDERUN KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

TOKİ HATAY KIRIKHAN VE DÖRTYOL KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

HATAY İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • ALTINÖZÜ: 350 konut
  • BELEN: 250 konut
  • DÖRTYOL: 500 konut
  • ERZİN: 250 konut
  • HASSA: 100 konut
  • İSKENDERUN: 350 konut
  • KIRIKHAN: 350 konut
  • MERKEZ: 1.100 konut
  • PAYAS: 700 konut
  • REYHANLI: 250 konut
  • YAYLADAĞI 3. ETAP: 250 konut
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