ANKARA TOKİ CANLI İZLE - Etimesgut, Ballıkuyumcu TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi (4 Ocak 2023)

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 4 Ocak Çarşamba günü Ankara kurası yapılacak. Ballıkuyumcu ve Etimesgut'ta yapılacak 3 bin 800 konut çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında AAnkara TOKİ canlı izle - Etimesgut, Ballıkuyumcu TOKİ kura çekilişi | Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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ANKARA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ankara'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 14 ilçede, ilk etapta 18.250 adet yapılacak.

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Kahramankazan: 800 konut

Polatlı: 700 konut

Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Ayaş 4. Etap: 300 konut

Şereflikoçhisar: 311 konut

Çamlıdere 2. Etap: 100 konut

Bala 3. Etap: 160 konut

Beypazarı: 150 konut

Evren: 150 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER