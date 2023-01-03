SON DAKİKA ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023 | Öğretmen maaşları ne kadar olacak? Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı

SON DAKİKA ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023 | Yeni yılın gelişiyle birlikte tüm alanlarda maaşlar yeniden şekilleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklamasının ardından 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zamları da netlik kazanacak. Peki öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları...

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2022 yılının Temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte 1/4 derecesinde görev alan öğretmenlerin maaşı 12 bin 281 TL'ye yükselmişti. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık bazda 2,88 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon ise 84.39 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları hariç 5 aylık enflasyon farkı toplam 15.11 oldu. 3 Ocak Salı günü ise 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak. 2023 öğretmmen maaşları, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI 2023

Geçtiğimiz senenin son döneminde açıklanarak uyuglamaya konan uzman ve başöğretmen unvanları da maaşları belirleyici etkenler arasında yer alıyor. Öğretmenlerin tabi tutuldukları sınavın sonucuna göre kazandığı unvanlar, maaş farkına da sebep olurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmen derecesine geçen öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklamada; uzman öğretmen maaşlarına 2.250 lira, başöğretmen maaşlarına ise yaklaşık olarak 4.500 lira artış yapılacağını açıklamıştı.

10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacak. Erdoğan, "Yine bu öğretmenler ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır" dedi.

Öğretmen maaşları temmuz ayında yapılan zam sonrasında 12 bin 281 TL'ye çıkmıştı. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık bazda 2,88 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon ise 84.39 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları hariç 5 aylık enflasyon farkı toplam 15.11 oldu. 3 Ocak Salı günü ise 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.

Uzman öğretmen maaşları 2 bin 250 TL,

Başöğretmen maaşları 4 bin 500 TL ek ödeme alacak.

SÖZLEŞMELİ, KADROLU, ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 1/8 öğretmen maaşı ve 4/b sözleşmeli öğretmen maaşları; sözleşmeli, kadrolu ve ücretli olarak 3 farklı kategoride belirlenecek.

1/4 derecesinde görev yapan Öğretmen Maaşının şimdiki enflasyon farkına göre Ocak ayında 14 bin 166 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından öğretmenlerin alacağı zam oranları netleşecek.

1. DERECE ÖĞRETMEN MAAŞI

📌1/4 25+: 11.357 TL

📌1/4 25: 11.354 TL

📌1/3 24: 11.332 TL

📌1/2 23: 11.310 TL

📌1/1 22: 11.300 TL

2. DERECE ÖĞRETMEN MAAŞI

📌2/3 21: 11.142 TL

📌2/2 20: 11.130 TL

📌2/1 19: 11.127 TL