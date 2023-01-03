SON DAKİKA MEMUR MAAŞI 2023 | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? - Kalem kalem zamlı memur maaşları

SON DAKİKA MEMUR MAAŞI 2023 | Memur maaş zamları için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık memur maaşları belirlenecek. Refah payının da ekleneceği memur maaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanacak. Ocak ayından itibaren geçerli olacak memur zamları hakkında arama motorlarında En düşük memur maaşı ne kadar oldu? sorusu ve kalem kalem zamlı memur maaşları araştırılıyor. İşte 2023 memur zamlarına ilişkin tüm detaylar...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun 3 Ocak 2022 Salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor. En düşük memur maaşının 10 bin TL üzeri olması bekleniyor.
KALEM KALEM ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulandı. Memurlar için olası zam senaryoları ise şöyle...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL
Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL
Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL
MEMUR
Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL
Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL
Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL
ÖĞRETMEN
Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL
Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
POLİS MEMURU
Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL
Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL
Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
UZMAN DOKTOR
Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL
Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL
Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL
HEMŞİRE
Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL
Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
AVUKAT
Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 18 bin 582
Yüzde 30 zam: 20 bin 130
Yüzde 40 zam: 21 bin 679
MÜHENDİS
Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
Yüzde 20 zam: 19 bin 446
Yüzde 30 zam: 21 bin 66
Yüzde 40 zam: 22 bin 687
TEKNİSYEN
Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL
Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL
Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL
VAİZ
Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
Yüzde 20 maaş: 15 bin 302
Yüzde 30 maaş: 16 bin 577
Yüzde 40 maaş: 17 bin 852
PROFESÖR
Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL
Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL
Yüzde 40 zam: 36 bin 377
GENEL MÜDÜR
Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL
Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL
Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
Yüzde 20 zam: 19 bin 17
Yüzde 30 zam: 20 bin 602
Yüzde 40 zam: 22 bin 187