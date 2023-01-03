SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? - SSK, BAĞKUR emekli maaşları 2023

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 | Emekli maaş zammı, TÜİK'in 3 Ocak Salı günü açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamları ile belirlenecek. Yaklaşık 13 milyon SSK ve BAĞKUR emeklisi vatandaş, 2023 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammı heyecanla beklerken enflasyonun yanı sıra emekli maaşlarında refah payı da son dönemde öne çıktı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte SSK, BAĞKUR emekli maaşları 2023...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu verinin gelmesiyle hem 2022 yılının tamamı hem de Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ YÜZDE 2,61

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı. Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ise Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI 2023

Asgari ücretin beklentilerin üzerinde enflasyonun rakamlarının çok üzerinde belirlenmesi SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için de hesapları değiştirdi. Başkan Erdoğan, 'Alım gücünü artırın' talimatını vermesi sonrası hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde milyonların gelirini artıracak sosyal refah düzenlemelerini memur ve emekli zammı çerçevesinde gerçekleştiriyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak düzenlemeleri Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak.

Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48 olurken, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için doğrudan zam oranı oldu. 2022 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisi toplam yüzde 78,6 zam aldı.

2022'DE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Ocak 2022 döneminde en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girdi. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olduğu ortamda sosyal refah düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.

TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emekli zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,05 olarak kayıtlara geçerken bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 zam oranı olarak keşinleşti.