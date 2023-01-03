Haberler Haberler SON DAKİKA EBE MAAŞI 2023 | En düşük, en yüksek ebe maaşı ne kadar olacak? Yüksek öğrenim, üniversite mezunu ebe maaşları ne kadar 2023?

SON DAKİKA EBE MAAŞI 2023 | En düşük, en yüksek ebe maaşı ne kadar olacak? Yüksek öğrenim, üniversite mezunu ebe maaşları ne kadar 2023?

Ebe maaşlarına 2023 yılında ne kadar zam geleceği en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Asgari ücretin belli olmasının ardından 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekli zamları da netlik kazanıyor. En düşük ve en yüksek ebe maaşı merak edilirken En düşük, en yüksek ebe maaşı ne kadar olacak? Lise, üniversite mezunu ebe maaşları ne kadar 2023? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 07:47 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 08:00
SON DAKİKA EBE MAAŞI 2023 | En düşük, en yüksek ebe maaşı ne kadar olacak? Yüksek öğrenim, üniversite mezunu ebe maaşları ne kadar 2023?

SON DAKİKA EBE MAAŞI 2023 | Yeni yılın gelişiyle birlikte tüm alanlarda maaşlar yeniden şekilleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklamasının ardından 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zamları da netlik kazanacak. Peki En düşük, en yüksek ebe maaşı ne kadar olacak? Lise, üniversite mezunu ebe maaşları ne kadar 2023? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK EBE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon oranlarının ardından gözler be maaşlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranlarının belli olması ile birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşecek.

Önceki dönemde yapılan düzenlemelerin ardından Ocak 2022 tarihinde 5 bin 128 TL olan ebe maaşları Temmuz ara zammıyla birlikte 7 bin 274 TL'ye yükseldi.

Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak.

YÜKSEK ÖĞRENİM ÜNİVERSİTE MEZUNU EBE MAAŞLARI NE KADAR 2023?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek. Aralık ayı enflasyon verilerinin gelmesinin ardından 2023 zamlı ebe maaşları netleşecek ve haberimiz güncellenecektir.

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