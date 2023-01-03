HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Hatay'da kura çekilişleri 2 - 5 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ve Yayladağ ilçelerinde yapılacak projede Merkez ve İskenderun kuraları tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
Hatay TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
1+1, 2+1, 3+1 TOKİ HATAY KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- ALTINÖZÜ: 350 konut
- BELEN: 250 konut
- DÖRTYOL: 500 konut
- ERZİN: 250 konut
- HASSA: 100 konut
- İSKENDERUN: 350 konut
- KIRIKHAN: 350 konut
- MERKEZ: 1.100 konut
- PAYAS: 700 konut
- REYHANLI: 250 konut
- YAYLADAĞI 3. ETAP: 250 konut