HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Hatay'da kura çekilişleri 2 - 5 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ve Yayladağ ilçelerinde yapılacak projede Merkez ve İskenderun kuraları tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ HATAY KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

HATAY İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI