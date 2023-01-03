Haberler Haberler HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Hatay'da yapılan kura çekilişinin ilk etabı tamamlandı. Hatay Merkez ve İskenderun ilçelerinde yapılacak 1.450 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları, Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 10:00
HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Hatay'da kura çekilişleri 2 - 5 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ve Yayladağ ilçelerinde yapılacak projede Merkez ve İskenderun kuraları tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Hatay TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ HATAY KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

HATAY İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • ALTINÖZÜ: 350 konut
  • BELEN: 250 konut
  • DÖRTYOL: 500 konut
  • ERZİN: 250 konut
  • HASSA: 100 konut
  • İSKENDERUN: 350 konut
  • KIRIKHAN: 350 konut
  • MERKEZ: 1.100 konut
  • PAYAS: 700 konut
  • REYHANLI: 250 konut
  • YAYLADAĞI 3. ETAP: 250 konut
DİĞER
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu! Esra Akkaya ile oğlu Can'a "Maşallah" yorumları yağdı!
Yargıtay'dan flaş ıslak imza kararı! Banka sorumlu sayıldı
İşte G.Saray'ın transfer etmek istediği yıldız
Derbiyi hangi hakem yönetecek? Neredeyse belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ocak ayı kira artış oranı hesaplama
Son dakika Aralık ayı enflasyonu açıklandı!
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya mesaj gönderdi! "Beni alın" Fırtına'ya mesaj gönderdi! "Beni alın" 09:43
Baba Nara'dan Icardi açıklaması! Ayrılık ve itiraf... Baba Nara'dan Icardi açıklaması! Ayrılık ve itiraf... 09:39
Manchester United - Bournemouth maçı saat kaçta? Manchester United - Bournemouth maçı saat kaçta? 09:29
Leicester City - Fulham maçı saat kaçta? Leicester City - Fulham maçı saat kaçta? 09:24
Everton - Brighton maçı saat kaçta? Everton - Brighton maçı saat kaçta? 09:20
Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! 09:16
Daha Eski
Arsenal - Newcastle United maçı saat kaçta? Arsenal - Newcastle United maçı saat kaçta? 09:16
Derbiyi hangi hakem yönetecek? Neredeyse belli oldu! Derbiyi hangi hakem yönetecek? Neredeyse belli oldu! 09:15
G.Saray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı G.Saray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı 09:03
İşte G.Saray'ın transfer etmek istediği yıldız İşte G.Saray'ın transfer etmek istediği yıldız 01:03
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Medya Dünyası 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Medya Dünyası 01:02
Ronaldo'nun sözleşmesinde Devler Ligi maddesi! Ronaldo'nun sözleşmesinde Devler Ligi maddesi! 00:55