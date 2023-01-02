PASAPORT HARÇ BEDELİ 2023 | Pasaport harçları ne kadar oldu? - 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl pasaport defter bedeli ne kadar?

PASAPORT HARÇ BEDELİ 2023 | Yurt dışına çıkmak için gerekli olan pasaport bedelleri 2023'e girilmesiyle birlikte güncellendi. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık olmak üzere değişen pasaportlarda yeni defter bedelleri Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki Pasaport harçları ne kadar oldu? - 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl pasaport defter bedeli ne kadar?

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında pasaport bedeli 501,00 TL olarak yer aldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Hizmetleri sayfasında pasaport harçları hakkında yeni liste yayınlandı. Yeni belirlenen pasaport harç ücretleri şöyle belirlendi:

6 AY, 1 YIL, 2 YIL, 3 YIL, 10 YIL PASAPORT DEFTER BEDELİ NE KADAR?

💰6 Aylık Pasaport Harç Bedeli: 689,70 TL

💰1 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 1008,30 TL

💰2 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 1646,10 TL

💰3 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 2338,50 TL

💰4-10 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 3295,50 TL

BORDO PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Bordo pasaport almak için öncelikle Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. 1,2 ve 3. dereceden devlet memurlarının yeşil pasaport alma hakkı bulunuyor. Ayrıca diplomatlar ve milletvekilleri siyah pasaport kullanabiliyor. Devlet hizmetinde çalışmayan her Türk vatandaşının Umuma mahsus olan bordo pasaport alması gerekiyor.

🔶Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi,

🔶Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş),

🔶Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için),

🔶Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için),

🔶Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi,

🔶Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)