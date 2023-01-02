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ORTA GELİR KONUT KAMPANYASINDA TARİH BELLİ OLDU | Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler?

Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında detaylar netleşiyor. 2022'nin son aylarında gündeme gelen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ardından orta gelirli vatandaşlar düşünülerek hazırlanan yeni projenin ayrıntılarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:30
ORTA GELİR KONUT KAMPANYASINDA TARİH BELLİ OLDU | Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler?

Orta gelirli vatandaşlara yönelik yürütülecek olan konut kampanyasında yeni yılın gelişiyle birlikte detaylar da netleşiyor. Konut kredilerine yönelik düzenlemenin yapılacağı projenin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak. Peki Orta Gelir Konut kampanyası nedir, ne zaman açıklanacak? Başvuru şartları neler? Tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI NEDİR?

Orta gelirliler için yapılacak olan konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kredisine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Ocak 2023 saat 10:00'da Ankara'da konut kredisi kampanyasının detayları paylaşılacak.

Kampanyada farklı içerikle bir mortgage sisteminin uygulanması bekleniyor. Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) şirketlere sağlanan kefaletin bireysel ayağının da başlaması yönünde hazırlık olduğu gündeme gelmişti.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Orta Gelir konut kampanyasında başvuru şartları, tarihleri ve detaylar 4 Ocak Çarşamba günü belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanya kapsamında, tüketicilerin kullanacakları konut kredilerine yönelik düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Bakan Kurum kampanya hakkında şu bilgileri vermişti: "Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz."

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