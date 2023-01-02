Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 2 Ocak 2023 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 2 Ocak 2023 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 2 Ocak Pazartesi 2023 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:30
İSKİ SU KESİNTİSİ – 2 Ocak 2023 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 2 Ocak Pazartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

2 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

ATATÜRK MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 2023-01-02 08:55:47.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.1.2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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