Haberler Haberler HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay isim listesi

HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 2 Ocak Pazartesi günü Hatay'da çekiliyor. Peki Hatay TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:30
HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2 Ocak Pazartesi günü Hatay kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Hatay isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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HATAY HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kırıkkale'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 11 farklı ilçede, 4 bin 450 adet yapılacak.

  • ALTINÖZÜ: 350 konut
  • BELEN: 250 konut
  • DÖRTYOL: 500 konut
  • ERZİN: 250 konut
  • HASSA: 100 konut
  • İSKENDERUN: 350 konut
  • KIRIKHAN: 350 konut
  • MERKEZ: 1.100 konut
  • PAYAS: 700 konut
  • REYHANLI: 250 konut
  • YAYLADAĞI 3. ETAP: 250 konut

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