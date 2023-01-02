ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Ankara'da kura çekilişleri 2 Ocak Pazartesi 2023 tarihinde yapılıyor. Kızılcahamam, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Ankara TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Kahramankazan: 800 konut
- Polatlı: 700 konut
- Kızılcahamam: 63 konut
3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Ayaş 4. Etap: 300 konut
- Şereflikoçhisar: 311 konut
- Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
- Bala 3. Etap: 160 konut
- Beypazarı: 150 konut
- Evren: 150 konut
- Nallıhan Çayırhan: 100 konut
4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut
1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ANKARA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Sincan Yenipeçenek: 4800 konut
9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Sincan Saraycık: 1626 konut
10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Gölbaşı Gerder: 1545 konut
11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Mamak: 3645 konut