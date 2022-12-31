Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

EYLÜL
1 EYLÜL: TFF Yönetim Kurulu, Rezerv Ligi'i kaldırdı.
2 EYLÜL: 4. Dünya Göçebe oyunlarında kapanış töreni yapıldı. Toplamda 1 milyon kişi oyunları ziyaret etti.
2 EYLÜL: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.
4 EYLÜL: 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
8 EYLÜL: Galatasaray, Juan Mata'yı transfer etti.
9 EYLÜL: Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu.
10 EYLÜL: A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendi.
12 EYLÜL: Arda Turan, futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.
12 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.
13 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.
14 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.
17 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
18 EYLÜL: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.
20 EYLÜL: UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini duyurdu.
22 EYLÜL: A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükseldi.
24 EYLÜL: Roger Federer, 41 yaşında tenise veda etti. Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu var.
28 EYLÜL: 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.
28 EYLÜL: Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.