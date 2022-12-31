Haberler Haberler Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

Türkiye ve dünyada 2022 yılında sporda pek çok önemli gelişme yaşandı. Trabzonspor, 2021/2022 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Demir Grup Sivasspor olurken, Süper Kupa'yı müzesine götüren takım lig şampiyonu Trabzonspor oldu. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin, 36 yıl sonra turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu olarak EuroLeague kupasını üst üste 2. kez müzesine götürdü. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olan Pele, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşte 2022 yılında yaşanan önemli spor olayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

OCAK

5 OCAK: Turkcell Süper Kupa maçı Katar'ın başkenti Doha'da oynandı. Beşiktaş, Antalya'yı penaltılarda 4-2 yenip kupayı aldı.

10 OCAK: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylece sarı-kırmızılı ekipte "4. Fatih Terim dönemi" sona erdi.

11 OCAK: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

11 OCAK: Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, İspanyol teknik direktör Torrent ile anlaştı.

12 OCAK: Fenerbahçe'de 20 Aralık 2021'de Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi.

17 OCAK: FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, B.Münih'ten Lewandowski aldı.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

ŞUBAT

4 ŞUBAT: Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.

5 ŞUBAT: Senegal, normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

12 ŞUBAT: 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

20 ŞUBAT: Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi F.Bahçe'yi 86-72 yenen A.Efes oldu.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

MART

4 MART: Hollandalı eski futbolcu Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı.

7 MART: Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Duplantis, 6,19 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

8 MART: MHK, aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'in de bulunduğu birçok hakemin, kalan bölümde görev almayacağını açıklandı.

11 MART: Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

13 MART: 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları'nda ülkelerindeki savaşa rağmen üst düzey performans gösteren Ukraynalı sporcular, ev sahibi Çin'den sonra en fazla madalya kazanan ülke oldu.

17 MART: Türkiye, ülke puanı sebebiyle 2023-24'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans'ta 3 takımla yer alacak.

22 MART: Eczacıbaşı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanşında Almanya'dan Stuttgart'ı deplasmanda 3-1 yenip şampiyon oldu.

23 MART: TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası için başvurdu.

24 MART: Spor yasası teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

24 MART: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, elendi. Burak Yılmaz milli takıma veda etti.

26 MART: Kadınlar Türkiye Kupası'nda M.Yenişehir, F.Bahçe'yi 71-58 yenip şampiyon oldu.

26 MART: Tahkim, Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararı bozdu.

30 MART: Macaristan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbestte Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül altın kazandı. Taha, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

31 MART: Macaristan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

NİSAN

1 NİSAN: Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da büyükler kategorisinde 140 puanla ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

2 NİSAN: Macaristan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromende altın kazanarak 11. kez zirveye çıktı.

4 NİSAN: TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

4 NİSAN: A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene'yle yollar ayrıldı.

10 NİSAN: Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladı.

10 NİSAN: Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan'dan Sopron'a 60-55 yenilen Fenerbahçe, 2. oldu.

13 NİSAN: Voleybolda Erkekler Kupa Voley'de Arkas, G.Saray'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

16 NİSAN: 12 Dev Adam'ın başantrenörlüğüne, A.Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.

17 NİSAN: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de F.Bahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

27 NİSAN: Bahçeşehir, FIBA Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'dan R.Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.

30 NİSAN: Süper Lig'in 35. haftasında Antalya'yla 2-2 kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

MAYIS

5 MAYIS: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

12 MAYIS: Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

13 MAYIS: Brezilya'daki 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

15 MAYIS: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

19 MAYIS: Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

20 MAYIS: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya elde etti.

21 MAYIS: Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

22 MAYIS: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

25 MAYIS: UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup eden Roma, şampiyon oldu.

26 MAYIS: Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde uzatma bölümü sonunda Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.

28 MAYIS: Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan erkekler katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 68 kiloda Eda Eltemur, erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur ve 75 kiloda Erman Eltemur, altın madalya kazandı.

29 MAYIS: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

HAZİRAN

2 HAZİRAN: Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022- 2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

11 HAZİRAN: Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.

11 HAZİRAN: Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek, 2 bin 208 oyla başkanlığa seçildi.

12 HAZİRAN: Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.

16 HAZİRAN: Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

19 HAZİRAN: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.

23 HAZİRAN: Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

26 HAZİRAN: At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

TEMMUZ

3 TEMMUZ: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

6 TEMMUZ: Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, birer altın ve bronz madalya kazandı.

13 TEMMUZ: Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

30 TEMMUZ: Milli sporcu İlke Özyüksel, Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti ve bir Türk sporcu büyükler kategorisinde ilk kez kürsüye çıktı.

30 TEMMUZ: Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

AĞUSTOS

4 AĞUSTOS: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.

9 AĞUSTOS: Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

10 AĞUSTOS: Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Eflatun-beyazlılar, 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

14 AĞUSTOS: Almanya'da düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı.

16 AĞUSTOS: Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, 10 bin metre yarışında 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yasemin Can, şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.

20 AĞUSTOS: Milli okçular, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda toplamda 14 madalya kazanarak organizasyonu ilk sırada tamamladı.

22 AĞUSTOS: Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı Yasemin Can'ın bir altın, bir gümüş, Yasmani Copello'nun da bir bronzu olmak üzere toplamda üç madalyayla 16. sırada noktaladı.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

EYLÜL

1 EYLÜL: TFF Yönetim Kurulu, Rezerv Ligi'i kaldırdı.

2 EYLÜL: 4. Dünya Göçebe oyunlarında kapanış töreni yapıldı. Toplamda 1 milyon kişi oyunları ziyaret etti.

2 EYLÜL: Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

4 EYLÜL: 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

8 EYLÜL: Galatasaray, Juan Mata'yı transfer etti.

9 EYLÜL: Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu.

10 EYLÜL: A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendi.

12 EYLÜL: Arda Turan, futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

12 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

13 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.

14 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

17 EYLÜL: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

18 EYLÜL: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.

20 EYLÜL: UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini duyurdu.

22 EYLÜL: A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükseldi.

24 EYLÜL: Roger Federer, 41 yaşında tenise veda etti. Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu var.

28 EYLÜL: 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

28 EYLÜL: Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

EKİM

3 EKİM: Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Birgül Erken, kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

9 EKİM: Formula 1'de Max Verstappen, Japonya GP'sini kazandı. Üst üste 2. defa dünya şampiyonu oldu.

9 EKİM: Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri belli oldu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya.

9 EKİM: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Ferhat Arıcan altın madlaya kazandı.

9 EKİM: Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

11 EKİM: A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

13 EKİM: Başakşehir, Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.

16 EKİM: Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

21 EKİM: Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Franck Ribery futbolu bıraktı.

21 EKİM: Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı.

28 EKİM: Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi.

29 EKİM: Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

KASIM

5 KASIM: Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

5 KASIM: Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda altın madalya kazandı.

6 KASIM: 44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa birinci oldu.

13 KASIM: Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.

18 KASIM: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.

19 KASIM: FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye-Çekya maçında yaptığı aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

20 KASIM: 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da başladı. Açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yendi.

22 KASIM: Manchester United, Cristino Ronaldo ile yollarını ayırdı.

23 KASIM: Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

27 KASIM: Göztepe-Altay maçında bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan Evrim Güvenç'e bayrak sopası ile vurdu. Altay taraftarı işaret fişeğiyle 2 Göztepe taraftarını yaraladı. Olaylara karışanlar tutuklandı.

Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022

ARALIK

1 ARALIK: TFF derbideki olaylar sebebiyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

4 ARALIK: Tyson Fury, Derek Chisora'yı yenerek Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

5 ARALIK: 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 19'u altın olmak üzere 44 madalya kazandı.

9 ARALIK: TFF, Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.

10 ARALIK: Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç altın madaya kazandı.

16 ARALIK: Golbol Kadın Milli Takımı, Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

18 ARALIK: Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, Minas'ı 3-1 yenerek 3. oldu

18 ARALIK: Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Vakıfbank, İmoco'ya 3-1 yenilerek 2. oldu.

18 ARALIK: Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılar sonunda mağlup eden Arjantin şampiyonluğa ulaştı.

21 ARALIK: Jokey Halis Karataş, kariyerindeki 7000. birinciliğini aldı.

29 ARALIK: Dünya futbolunun efsane ismi Pele yaşamını yitirdi.

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