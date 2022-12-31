MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

İLK KEZ TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.