Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiyenin hangi talihlinin başına konduğunu merak ediyor. Her yılın son gününde yapılan büyük ikramiye çekilişi bu sene de 31 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Büyük çekilişten önce arama motorlarında Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası sorgulamaları yapılıyor. İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:50
MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

Milli Piyango İdaresi'nin 2023 yılı için 200 milyon lira ve tamamı dağıtım garantili olarak duyurduğu büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı. 31 Aralık Cumartesi günü, saat 12.30'da başlayan yılbaşı çekilişleri, 23.15'te amorti çekilişi ile devam edecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan büyük ikramiye çekilişini canlı olarak takip edemeyenler arama motorlarında Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

MİLLİ PİYANGO 2023 ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Gün boyu devam edecek olan çekiliş kapsamında saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilecek. Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

💰12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

💰15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

💰18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

💰20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

💰23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

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MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi canlı olarak yayınlanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun resmi adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ NE KADAR?

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 200 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 200 TL alıyor.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2023?

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

İLK KEZ TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiyenin sadece satılan 1 çeyrek bilete çıkması durumunda çeyrek biletin sahibi 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamını kazanabilecek. Aynı şekilde yarım bilette de bu işlem uygulanacak. Büyük ikramiye satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa ikramiye tutarı 100 milyon ve 100 milyon olarak ikiye bölünecek.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

2023 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NUMARASI İÇİN TIKLAYIN

2023 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'te belli olacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olarak belirlendi. Ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak 200 milyon TL olan büyük ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 2022'nin büyük ikramiyesi ise 120 milyon lira olarak belirlenmişti.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, "Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 120 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan tek çeyrek bilete çıktı. 30 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanılmış ve 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yalnızca 30 milyon TL'si talihliye verilmişti.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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