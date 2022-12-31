MİLLİ PİYANGO SORGULA 2023 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası

Milli Piyango İdaresi'nin 2023 yılı için 200 milyon lira ve tamamı dağıtım garantili olarak duyurduğu büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı. 31 Aralık Cumartesi günü, saat 12.30'da başlayan yılbaşı çekilişleri, 23.15'te amorti çekilişi ile devam edecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan büyük ikramiye çekilişini canlı olarak takip edemeyenler arama motorlarında Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ekranı - 2023 yılbaşı büyük ikramiye numarası sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...