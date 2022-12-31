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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı - TIKLA

Milli Piyango 2023 çekilişi için geri sayım devam ederken vatandaşlar, yılbaşı öze lçekilişi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 31 Aralık akşamlarının geleneği haline gelen Milli Piyango çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet alanlar büyük ikramiye ile ilgili araştırmalara başladı. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları 2023 son dakika çekilişi detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:10
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı - TIKLA

Milli Piyango'nun 2023 yılbaşı özel çekilişinde sona gelindi. 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 200 milyon lira olarak açıklanırken Milli Piyango İdaresi bu sene ilk kez ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu açıkladı. Heyecanı her geçen dakika artan vatandaşlar arama motorlarında Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları 2023 son dakika çekilişi detaylarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA

Öğle saatlerinde başilayacak olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi akşamın ilerleyen saatlerine dek sürecek. Milli Piyango sonuçları sıralı liste ile kazanan numaralar fotomac.com.tr'de anbean yayınlanacak.

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için saat bilgisi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirildi. Yapılan açıklamada, Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bu gece televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun resmi adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

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2023 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı (Yılbaşı çekilişi)
Milli Piyango amorti numaraları - 2,3,4,5 bilen kaç TL alıyor?
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