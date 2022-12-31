MİLLİ PİYANGO SON DAKİKA 50 BİN TL KAZANAN NUMARALAR | Milli Piyango çekiliş sonuçları 2023 - Tam, yarım, çeyrek bilet 50 bin TL sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye için zaman daralıyor. Saat 23.15'te başlayacak olan büyük ikramiye çekilişinden önce 50 bin TL kazandıran numaralar da belli oluyor. Tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar 50 bin TL çıkan şanslı numaraları arama motorlarında araştırırken şanslı numaralara biz de haberimizde yer verdik. İşte 2023 büyük ikramiye çekilişi canlı takibi ve detaylar...

MİLLİ PİYANGO SON DAKİKA 50 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

3 bölüm çekilişinde 50 bin TL kazanan numaralar 18.00 - 20.00 saatleri arasında belirlenecek. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

🔔12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

🔔15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

🔔18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

🔔20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

🔔23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 10 bin TL kazanan numaralar açıklandı. Saat 15.30 itibarı ile 20 bin TL kazanan numaralar çekilmeye başlandı.

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2023 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'te belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olarak belirlendi. Ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak 200 milyon TL olan büyük ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ise 200 milyon lira olarak belirlendi.