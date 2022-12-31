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Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama! 2023 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı (Yılbaşı çekilişi)

2023 yılı için geri sayım sürerken şans oyunları sevenler çeyreki yarım ve tam biletlere çıkacak ikramiyeler ile büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiğini merak ediyor. Milli Piyango yılbşaı çekilişinde, şimdiye kadar bir ilk yapılarak 200 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu açıklandı. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:10
Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama! 2023 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı (Yılbaşı çekilişi)

2023 yılına büyük heyecan ve umutlarla girilirken şans oyunları sevenler aldıkları biletlerin numaralarını sorgulamaya başladı. Büyük ikramiyenin sahibi talihlinin kim olacağı merak konusuyken tam, yarım ve çeyrek bilet alanlar şanslı numaraları arama motorlarında araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango çekiliş sonuçlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 200 milyon TL için geri sayım devam ediyor. Yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiyeyi 200 milyon lira olarak belirleyen Milli Piyango İdaresi, ikramiyenin tamamı için dağıtım garantisi verdi.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için saat bilgisi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirildi. Yapılan açıklamada, Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

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MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'te belli olacak.

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