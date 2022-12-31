Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA! 2023 yılbaşı çekilişi sıralı tam liste | 2023 Milli Piyango ikramiyesi hangi bilete çıktı? Büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA! 2023 yılbaşı çekilişi sıralı tam liste | 2023 Milli Piyango ikramiyesi hangi bilete çıktı? Büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar...

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği 2023 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Yeni yıla bol para ile girmek istyenlerin en büyük umutlarından olan Milli Piyango biletlerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, sıralı tam listeyi araştırıyor. Bu yıl 200 milyon lira olarak belirlenen ve tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye için arama motorlarında 2023 yılbaşı çekilişi sıralı tam liste | 2023 Milli Piyango ikramiyesi hangi bilete çıktı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşye büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:50
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA! 2023 yılbaşı çekilişi sıralı tam liste | 2023 Milli Piyango ikramiyesi hangi bilete çıktı? Büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORULAMA | 2023 yılı kapıyı çalarken bu yıl talihini paradan yana kullanmak isteyenler Milli Piyango yılbaşı biletlerini aldı. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıla yelken açmak isteyen vatandaşlar kutlamalara 31 Aralık günü erken saatlerde başlarken yeni yıl coşkusu ülkemizi olduğu kadar dünyayı da sardı. 2023'e ilk giren ilk ülkelarden Yeni Zelanda ve son giren ülkelerden olan Baker ve Howland adaları da kutlamaları coşkuyla sürdürürken bu sene talih kuşunun kend ibaşına kocağını düşünenler Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki 2023 Milli Piyango ikramiyesi hangi bilete çıktı? İşte 2023 yılbaşı çekilişi sıralı tam liste ve büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar...

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2023 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'te belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olarak belirlendi. Ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak 200 milyon TL olan büyük ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiyenin sadece satılan 1 çeyrek bilete çıkması durumunda çeyrek biletin sahibi 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamını kazanabilecek. Aynı şekilde yarım bilette de bu işlem uygulanacak. Büyük ikramiye satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa ikramiye tutarı 100 milyon ve 100 milyon olarak ikiye bölünecek.

2023 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 2022'nin büyük ikramiyesi ise 120 milyon lira olarak belirlenmişti.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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