Dünyayı salladı (2022 Almanak)

Uzun süre sonra şampiyon olan Trabzonspor'un taraftarı yaptıkları şovla dünyada ses getirdi. Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan seyirciler, dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alsa da en fazla beğeni alan ve izleyenleri kendisine hayran bırakan kutlama şehir merkezinde yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta sunucu Aslan Kar'ın organize ettiği gece yarısı kutlamalarında Belçika'nın Boom kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen elektronik müzik festivali Tomorrowland'ı bile gölgede bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA BİR NUMARA OLDU

Yüz binlerce kişinin hep birlikte telefonlarının ışığını açarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu anın video ve görsellerini paylaşıp, "Trabzonspor taraftarlarının uzun süreli şampiyonluk hasreti bu inanılmaz kutlamalarla sona erdi" ifadelerine yer verdi. Öne çıkan bazı yorumlar ise şöyleydi: "Dünya'daki tartışmasız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahi bu kadar güzel değil", "Kaç kere izledim bilmiyorum" ve "O an orada olmak için çok şeyi feda ederdim."

FIFA HAYRAN KALDI

Trabzonspor taraftarlarının coşkulu kutlamasına dünya futbolunun patronu da kayıtsız kalamadı. FIFA, sosyal medya hesabından görsel şölenin videosunu paylaşarak "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." notunu düşerken kupa ve Türkiye bayrağı emojilerini koydu.

KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Trabzonspor ile şampiyonluk kelimesi birlikte anılmaya başlandı. Maça, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile özdeşleşen kasketi takarak çıkan Abdullah Avcı, efsanenin geri döndüğünün sinyallerini verdi. Avcı'nın ağzından ilk kez şampiyonluk kelimesi çıkarken "Şampiyonluk yolunda giderken böyle maçlar süreci hızlandıracak" dedi.

FENERBAHÇE DERBİSİ İLE BAŞLADI

9. haftadaki F.Bahçe maçı ile şampiyonluk hikâyesi de resmen başladı. Bordo-mavililer, Trabzon'a lider gelen sarı-lacivertliler karşısında 1-0 geriye düşünce taraftarlarda bir anlık karamsarlık oluştu. Ancak ilk 8 haftada 5 gol, 3 asistle takımını sırtlayan isimlerden Bakasetas sahneye çıktı. Yunan oyuncu biri penaltıdan attığı 2 golle takımını öne geçirirken maçtaki son sözü Yusuf Sarı söyledi. Fırtına, 3-1 kazanıp liderliği de ele geçirdi ve bir daha zirveden inmedi.