Haberler Haberler YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek?

YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek?

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret ve emekli zammının yanı sıra emekli ikramiyeleri de merak konusu oldu. Milyonlarca emekli bu yıl ikramiye alıp almayacağını araştırırken arama motorlarında 'Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? Yılbaşı emekli ikramiyesi ne kadar? - 2023 yeni yıl emekliye tediye ve ikramiye ödemesi olacak mı? SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek? ' soruları, en çok arananlar listesine girdi. İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:40
YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek?

BU SENE EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | 2022'nin son günlerinde ana gündem konuları asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar olurken emekliler de ikramiye konusunda araştırmalara başladı. 2023 yılbaşı emekli ikramiye ve tediyeleri hakkında araştırma yapan vatandaşlar, 'Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? Yılbaşı emekli ikramiyesi ne kadar? - 2023 yeni yıl emekliye tediye ve ikramiye ödemesi olacak mı?' sorularının cevabını sorguluyor. Dini bayramlarda veirlen ikramiyenin yanı sıra yılbaşında da tediye ve ikramiye ödemesi bekleyen emeklilerin tüm merak ettiklerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023?

2023'e sayılı günler kala emeklilerin gözü maaş hesaplarına çevrildi. İlk kez 2018 yılında bin lira olarak verilen emekli ikramiyesi, daha sonra bin 100 TL'ye çıkarılarak her yıl dini bayramlarda [yılda iki kez (Ramazan ve Kurban Bayramlarında)] toplamda 2 bin 200 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırıldı.

Bayramlarda verilen bu ikramiyenin yılbaşında da verileceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yani emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı. Ancak bunun aksi yönde bir açıklama gelirse detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli ikramiyesi, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenir.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ 2023?

Emekli ikramiyeleri, 2018'de 1.000 TL olarak belirlenmesinin ardından bir kez zamlanarak 1.100 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz sene de bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerine zam yapılmazken bu yıl emekli ikramiyelerinde zam konusunda henüz yetkililerden açıklama gelmedi. Öte yandan 2023 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan, Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihinde başlayacak. Ödeme tarihler henüz netleşmezken ödemelerin bayramdan bir hafta önce yapılması bekleniyor.

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün usta ismi Güven Hokna yıllar sonra bombaları ardı ardına patlattı! Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Neslihan Atagül ile ilgili bakın ne dedi!
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel ATV ekranlarına kilitleyecek! Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo...
Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra...
Olay sözler! "Açıklama yapması şart"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri başladı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
Elektriğe yüzde kaç indirim geldi? Faturalara yansıyacak mı?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 bin 218 personel alımı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Malatyaspor'da istifa resmen açıklandı Yeni Malatyaspor'da istifa resmen açıklandı 12:43
NBA'de tarihi ceza! Tam 11 basketbolcu... NBA'de tarihi ceza! Tam 11 basketbolcu... 12:33
Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Brezilya Milli Takımı..." Jesus ile görüşmesini açıkladı! "Brezilya Milli Takımı..." 12:20
Fenerbahçe basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 Fenerbahçe basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 12:11
G.Saray Altay'a ödeme yapacak! G.Saray Altay'a ödeme yapacak! 12:06
Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? 12:05
Daha Eski
Ozan Tufan'ın hocasından transfer açıklaması! Ozan Tufan'ın hocasından transfer açıklaması! 11:51
Al Nassr'dan Busquets sürprizi! Al Nassr'dan Busquets sürprizi! 11:34
Galatasaray basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 Galatasaray basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 11:18
Bellingham'ın gönlü o takımda! Bellingham'ın gönlü o takımda! 11:06
Süper Lig’de 16. haftasında 'ev sahibi' üstünlüğü Süper Lig’de 16. haftasında 'ev sahibi' üstünlüğü 11:03
Flaş Jesus sözleri! Milli takıma gelse... Flaş Jesus sözleri! Milli takıma gelse... 10:55