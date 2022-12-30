Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 30 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 30 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 30 Aralık Cuma 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:40
İSKİ SU KESİNTİSİ – 30 Aralık 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 30 Aralık Cuma 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

30 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin resmi internet sitesinde, 30 Aralık Cuma 2022 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

DİĞER
'Çingen' kelimesi Aleyna Tilki'nin başına bela oldu! Aleyna Tilki kendisine asıldığını iddia ettiği Justin Bieber'a 'Çingen' deyince mahkemelik oldu!
EYT’de izin detayı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıllık izinlerini ne yapacak?
Olay sözler! "Açıklama yapması şart"
Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (30 Aralık 2022)
Eski sevgiliye en güzel yeni yıl mesajları!
EYT MAAŞ HESAPLAMA 📌
Kurumsal yeni yıl mesajları 2023
KYK 3 aylık burs, kredi yattı mı, ne zaman yatacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş efsanesi seslendi! "Herkesin inanması lazım" Beşiktaş efsanesi seslendi! "Herkesin inanması lazım" 08:59
O isme büyük övgü! "Pamuklara sarmak gerek" O isme büyük övgü! "Pamuklara sarmak gerek" 07:57
Olay sözler! "Açıklama yapması şart" Olay sözler! "Açıklama yapması şart" 07:39
Yeni umutlar Yeni umutlar 06:40
Suskun kaldılar Suskun kaldılar 06:39
Ismael Brugge’a Ismael Brugge’a 06:37
Daha Eski
"Bağırmak yanlış" "Bağırmak yanlış" 06:35
Josef Pele’ye gözyaşı döktü Josef Pele’ye gözyaşı döktü 06:33
Rosier’e Udinese kancası Rosier’e Udinese kancası 06:32
Pamuklara sarmalı! Pamuklara sarmalı! 06:31
Süper siftah Süper siftah 06:29
Güneş'ten 3'lü neşter Güneş'ten 3'lü neşter 06:28