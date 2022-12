İNGİLİZCE YENİ YIL MESAJLARI 2023 | İngilizce kurumsal yeni yıl mesajları - Arkadaşa İngilizce yılbaşı mesajları

Yeni yıla sayılı günler kala tüm vatandaşları yılbaşı heyecanı sardı. Yapılan hataların tekrarlanmayacağı, umut ve sağlık dolu bir yıl umuduyla 2023'e adım atarken çevresindekilerin yılbaşını en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler arama motorlarında İngilizce yeni yıl mesajları, İngilizce kurumsal yeni yıl mesajları 2023 - Arkadaşa İngilizce yılbaşı mesajları konularını araştırıyor. İşte en güzel İngilizce yeni yıl mesajları...

İNGİLİZCE YENİ YIL MESAJLARI 2023

Last year was crap, this year will be better. Happy new year! (Geçen yıl kötü bir yıldı. Bu yıl ise çok daha iyi olacak! Mutlu yıllar!)

And finally here we go! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0! Happy new years! Wishing you 365 days of goog luck! (İşte başlıyoruz! 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0! Mutlu yıllar! 365 günün de sana bol şans getirmesini dilerim!)

Leave the digested behind, for there lies a feast ahead. Happy New Year. (Gelecekten zevk alacağın, keyifli günler için geçmişi geride bırak. Mutlu yıllar!)

I wish you a very sweet and prosperous New Year. (Şansla dolu ve tatlı bir yeni yıl diliyorum!)

New Year... New start... New beginning... and the preparation for the next year! Happy New Year. (Yeni yıl… Yeni bir yola çıkış… Yeni başlangıç… ve bir sonraki harika yıla hazırlık! Mutlu yıllar!)

Leave behind you the old chapters that were filled with pages of worries and begin the New Year with happiness, cheer and smiles. (Seni endişelendiren tüm sayfaları ve tüm kısımları geride bıraktığın ve mutluluk ve gülümsemeler ile başlayacağın yeni bir yıl dilerim.)

İNGİLİZCE KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI

May you dream and achieve bigger feats, with every passing year. All the best for the new year. (Hayal et ve daha büyük başarılara imza at, Her geçen yılda. Her geçen yıl daha büyük başarılara…)

May New year bring prosperity, love, happiness and delight in your life. (Yeni yıl hayatına bolluk, sevgi, mutluluk ve sevinç getirsin.)

We wish you a good year for our brand and hope you have the best time with your loved ones. Happy birthday. (Markamız için güzel bir yıl olmasını diliyor, sevdiklerinizle en güzel zamanlarınızı geçirmenizi temenni ediyoruz. Mutlu yıllar.)

I wish that the first thing that comes to your mind when you wake up every morning is a year in which you have a daily work flow and finish your work in the blink of an eye. Happy new years! (Her sabah uyandığınızda aklınıza ilk gelenin, günlük iş akışınızın olduğu, işlerinizi göz açıp kapayıncaya kadar bitirdiğiniz bir yıl olmasını dilerim. Mutlu yıllar!)

We will never forget what he did for our company in 2022. Glad you're in our family! We wish to sign successful projects together in the new year. (2022'de şirketimiz için yaptıklarını asla unutmayacağız. İyi ki ailemizdesin! Yeni yılda birlikte başarılı projelere imza atmak dileğiyle...)

ARKADAŞA İNGİLİZCE YILBAŞI MESAJLARI

May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements. (Yeni yılın tüm rüyalarını gerçeğe döndürmesi ve çabalarının büyük başarılara dönüşmesi dileklerimle.)

Discover new joys, embark on new journeys and give more meaning to your life in 2017. Happy New Year… (Yeni sevinçler keşfet, yeni yolculuklara atıl ve 2017'de hayatına daha fazla anlam kat. Mutlu yıllar!)

Be happy and spread happiness and good cheer to all throughout the year. (Mutlu ol, mutluluğu yay ve yeni yıl boyunca neşeli ol!)

May you get all the happiness that you deserve in this new year. (Umarım bu sene hak ettiğin tüm mutluluklara ulaşırsın.)

The brand new year has arrived. May your life remain bright all through the year. (Yepyeni bir yıl geldi. Tüm sene boyunca hayatın muhteşem olsun.)

Hope the New Year brings you greater opportunities and abundant success. Happy New Year! (Umarım yeni yıl sana müthiş fırsatlar ve bol başarı getirir. Mutlu Yıllar!)