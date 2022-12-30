Haberler Haberler EYT MAAŞ HESAPLAMA 📌 | EYT'de emekli maaşı ne kadar olacak? EYT şartları neler? (EYT BAŞVURU)

EYT MAAŞ HESAPLAMA 📌 | EYT'de emekli maaşı ne kadar olacak? EYT şartları neler? (EYT BAŞVURU)

EYT'lilere mutlu haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Başkan Erdoğan, EYT'de yaş sınırının olmadığını açıkladı ve milyonlarca vatandaş emekli oldu. Bu gelişmenin ardından merak edilen konular arasında EYT'lilerin emekli maaşının ne kadar olacağı yer alıyor. Öte yandan EYT başvurusu da en çok araştırılan konulardan biri. Peki, EYT emekli aylığı ne kadar olacak? EYT şartları neler? EYT başvurusu nasul yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:40
EYT MAAŞ HESAPLAMA 📌 | EYT'de emekli maaşı ne kadar olacak? EYT şartları neler? (EYT BAŞVURU)

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonunda müjdeli habere kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa mutlu haberi verdi. Başkan Erdoğan, EYT'de yaş sınırının kalktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri de EYT maaş hesaplama, EYT emekli aylığı bedeli ve EYT şartları oldu. Peki, EYT emekli aylığı ne kadar olacak? EYT şartları neler? EYT başvurusu nasul yapılır?

EYT EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplamak isteyenler için SGK internet sitesinde emekli maaşı hesaplama robotu yer alıyor. EYT'liler maaş hesaplama robotunu kullanarak detaylı bilgi edinebilmektedir.

👉EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLA - TIKLA (4A - 4B - 4C)

EYT ŞARTLARI NELER?

  • 8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak
  • EYT yaş sınırı yok
  • 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak
  • SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
  • Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek

EYT'LİLER MAAŞI ZAMLI MI ALACAK?

İlk maaşların Şubat ayında yatması bekleniyor. Bunun yanı sıra emeklilik hakkı elde edenler ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Ocak ayında gelecek emekli maaş zammı ile birlikte EYT'lilerin maaşları da zamlı yatacak.

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