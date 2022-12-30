EYT BAŞVURU NE ZAMAN? | Ayrıntıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan EYT düzenlemesi, 2 milyon 250 bin vatandaşın yüzünü güldürdü. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yararlanacağı emeklilik için arama motorlarında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Artık yaş sınırı aranmayacak olan bu kişiler, EYT başvurusunun nasıl yapılacağını merak ederken herkesin cevabını sorguladığı EYT başvuru ne zaman? EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvurular ne zaman başlayacak, şartları neler? sorularını haberimizde derledik. İşte tüm merak edilenler...

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. İşte adım adım EYT başvurusu:

👉e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.(İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz)

👉Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

👉Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

👉SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek. Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

👉TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

👉Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

👉Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

👉'Aylık alıyor mu?' sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı mutlaka işaretlenmeli.

👉Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak.

EYT BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Ocak ayı ortasını bulması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınacak.