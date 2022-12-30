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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Pele için taziye mesajı!

Futbolun efsane isimlerinden Pele'nin yaşamını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Eski yıldızın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da hayatını kaybeden Pele için sosyal medyadan taziye mesajı geldi. İşte o paylaşım...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 18:48 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 18:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Pele için taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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