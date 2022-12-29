Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz | İşte 29 Aralık 2022 günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:36
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri

NAMAZ VAKİTLERİ - İstanbul namaz vakitleri: Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz... Namaz her müslümana farz olan bir ibadet şeklidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki halidir ve bu Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Peki farz namazlarının kılınma vakitleri günün hangi zamanlarına denk gelir?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 29 Aralık 2022 günü Namaz Saatleri

İmsak vakti:👉 06.50

Güneşin doğuşu:👉 08.22

Öğle vakti:👉 13.13

İkindi vakti:👉 15:31

Akşam vakti:👉 17.51

Yatsı vakti:👉 19.17

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.



Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)
Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.


İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.



Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.



Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya devleri Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Bu kez de Milan devrede, Arda Güler beklenirken...
Murat Boz saç bile ektirmişti... Sağ gösterip sol vurdu meğer radarındaki isim Ayça Ayşin Turan değil Hazal Subaşı'ymış! Bomba detay ifşa oldu
Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor
Berkan Kutlu'ya sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
EYT EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA 📌
EYT MAAŞ HESAPLAMA 📌
EYT YAŞ SINIRI YOK! Başkan Erdoğan EYT kararını açıkladı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Valencia sevinci! Derbide... F.Bahçe'de Valencia sevinci! Derbide... 10:28
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 10:24
Altay ve Zajc müjdesi! Transfer... Altay ve Zajc müjdesi! Transfer... 10:22
Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor 10:07
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:01
Emrah Başsan'dan hakem paylaşımı Emrah Başsan'dan hakem paylaşımı 09:57
Daha Eski
Göztepe'den Eren Derdiyok sürprizi! Göztepe'den Eren Derdiyok sürprizi! 09:25
Merih şoke oldu! Dönmeyecek Merih şoke oldu! Dönmeyecek 09:22
Berkan Kutlu'ya sürpriz talip! Berkan Kutlu'ya sürpriz talip! 09:19
Talipleri artıyor! Çizme ekibinden Ferdi'ye kanca Talipleri artıyor! Çizme ekibinden Ferdi'ye kanca 09:18
Okan Buruk'a flaş öneri! Sürpriz... Okan Buruk'a flaş öneri! Sürpriz... 09:13
Trabzonspor'u böyle yorumladı! "Hayal kırıklığı..." Trabzonspor'u böyle yorumladı! "Hayal kırıklığı..." 08:50