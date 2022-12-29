EYT YAŞ SINIRI YOK! Başkan Erdoğan EYT kararını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamayla EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EYT düzenlemesinin müjdesiyle karşınızdayız. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun ve kapsamlı çalışma sonrası nihai halini almıştır. Sosyal güvenlik sistemimizi yönelitebilir hale getirmek için çok çalıştık. 1999 eylülünde atılan adımları ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde 2008'de daha ileriye taşıdık. Her reform beraberinde yeni tartışmaları getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre yıl ve prim şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan vatandaşların talepleridir. 20 veya 25 çalışmış kişinin çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceğği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sabit gelirli vatandaşların yanlarında olduğumuzu asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışlarıyla gösteriyoruz. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanların emeklilik yaşıyla ilgili beklentileri adımın müjdesiyle kendilerine desteği sergileme yoluna gidiyoruz. Devletin büyük bir fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle sistemi tartışmalardan arındırıyoruz.

EYT'DE YAŞ SINIRI YOK

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık sayısı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Düzenleme ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Her yıl istihdama 1 milyon kişiyi ekleyen ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif pasif dengesini koruyoruz. Düzenlemeyle yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destikli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyay sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.

İŞTE EYT ŞARTLARI