EYT MAAŞ HESAPLAMA 📌 | EYT'de emekli maaşı ne kadar olacak? EYT şartları neler? (EYT BAŞVURU)

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonunda müjdeli habere kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa mutlu haberi verdi. Başkan Erdoğan, EYT'de yaş sınırının kalktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri de EYT maaş hesaplama, EYT emekli aylığı bedeli ve EYT şartları oldu. Peki, EYT emekli aylığı ne kadar olacak? EYT şartları neler? EYT başvurusu nasul yapılır?

EYT EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplamak isteyenler için SGK internet sitesinde emekli maaşı hesaplama robotu yer alıyor. EYT'liler maaş hesaplama robotunu kullanarak detaylı bilgi edinebilmektedir.

👉EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLA - TIKLA (4A - 4B - 4C)

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak

EYT yaş sınırı yok

2 milyon 250 bin kişi emekli olacak

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak

Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek

EYT'LİLER MAAŞI ZAMLI MI ALACAK?

İlk maaşların Şubat ayında yatması bekleniyor. Bunun yanı sıra emeklilik hakkı elde edenler ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Ocak ayında gelecek emekli maaş zammı ile birlikte EYT'lilerin maaşları da zamlı yatacak.