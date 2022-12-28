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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık itibariyle gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından binlerce aday sonuçları sorgulamak için Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı ile ilgili detaylı araştırma yapıyor. Bakanlık bünyesine 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Temizlikçi, güvenlik ve sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık Çarşamba günü başladı ve 29 Aralık'ta sona erecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? Kura çekimi sonuç sogulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde... | PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:40
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları gerçekleştirilmiş ve sonuçlar için kura çekimi bekleniyordu. 28 Aralık'ta başlayan kura çekimi saat 18:00'de son bulacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? Kura çekimi sonuç sogulama ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı başvuruları 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09.00'da başlayacak ve saat 18.00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

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