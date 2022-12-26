EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve emekli - memur zammı açıklaması ve doğal gaz müjdesi!

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen 2022 yılının son Kabine Toplantısı yapıldı. Toplantıda EYT düzenlemesi, Karadeniz gazı ve emekli - memur zammı başta olmak birçok önemli konu görüşüldü. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısında alınan alınan kararları düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

"Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı, geliri buna endeksli vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. 2002 yılında net asgari ücret 184 lira idi. Bu rakamı 2014 1000, 2015 1300, 2020'de 2 bin 825 liraya çıkardık. 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik.

Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Amacımız asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak, yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda olumsuzluğa yol açmamasıdır."

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

"Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız."

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanları asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek yaklaşımdır."

FIRSATÇILARLA MÜCADELE

"Bu arada girdi maliyetlerinin üstünde fiyatlama yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılarla mücadele hukuki olduğu kadar, ahlaki bir zeminde de yürütülmek mecburiyetindedir. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içerisinde olduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum."

KARADENİZ GAZI

"Yerli ve yenilebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan uluslararası iş birliklere kadar hayata geçirdiğimiz kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik. Petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice şantajlara nice tehditlere maruz kaldık. Ama geri adım atmadık. Bize oynanan oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Kimseden izin almadan bu işleri tek başına yürütecek kapasiteye ulaştık. Zaman içerisindeki yeni keşiflerle Karadeniz'deki doğalgaz rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı."

YENİ KEŞİF MÜJDESİ

"Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz, yeni keşifle birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın bugünkü rakamla karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değeridir."