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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022 | MPİ çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? Yılbaşı piyango bilet fiyatları

Yılbaşına sayılı günler kala Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Yeni yılın talihlisi olmak isteyen vatandaşlar, Nimet Abla'nın önünde uzun kuyruklar oluştururken çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları da merak ediliyor. 2023'e talih kuşu ile giriş yapmak isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı Milli Piyango bilet fiyatları 2022 - MPİ çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? ve Yılbaşı piyango bilet fiyatları konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 12:01
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022 | MPİ çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? Yılbaşı piyango bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022 | Her yıl 31 Aralık gecesi düzenlenen yılbaşı özel çekilişi için bu sene de umut dolu bekleyiş başladı. Talih kuşunun kendi kafasına konacağını düşünün vatandaşlar Milli Piyango bileti satış noktalarının önlerinde uzun kuyruklar oluştururken bu yıl Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklama ile büyük ikramiye olan 200 milyon TL'nin tamamının talihlilere dağıtılacağı duyuruldu. Peki MPİ çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? Yılbaşı piyango bilet fiyatları kaç TL?

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MPİ ÇEYREK BİLET NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi, 2022'nin son günü yapılacak büyük ikramiye çekilişinde çeyrek biletin fiyatını 50 TL olarak duyurdu. Kazanan sıralı numaranın çeyrek bilet üzerine basılı olması halinde, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır. Yani büyük ikramiyeyi tutturan çeyrek biletin sahibine ödenecek tutar 50 milyon TL olacak.

MPİ YARIM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi, yarım biletleri ise 100 TL'den satışa çıkardı. Büyük ikramiyenin yarım bilete çıkması halinde talihli, 100 milyon liranın sahibi olacak. 5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemeleri, Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş şubelerinden alınmaktadır. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden "ikramiye bileti" alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

MPİ TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi, tam bilet fiyatını ise 200 TL olarak duyurdu. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli, 200 milyon TL'nin sahibi olacak. 100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden, 09:00 - 12:00 saatleri arasında temin edilmektedir. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ VE İKRAMİYE GEÇEN SENELERDE NE KADARDI?

2021

Tam Bilet: 120 TL

Yarım Bilet: 60 TL

Çeyrek Bilet: 30 TL

Büyük İkramiye 120 Milyon TL

2020

Tam Bilet: 80 TL

Yarım Bilet: 40 TL

Çeyrek Bilet: 20 TL

Büyük İkramiye 80 Milyon TL

2019

Tam Bilet: 80 TL

Yarım Bilet: 40 TL

Çeyrek Bilet: 20 TL

Büyük İkramiye 80 Milyon TL

2018

Tam Bilet: 70 TL

Yarım Bilet: 35 TL

Çeyrek Bilet: 17,5 TL

Büyük İkramiye 70 Milyon TL

2017

Tam Bilet: 60 TL

Yarım Bilet: 30 TL

Çeyrek Bilet: 15 TL

Büyük İkramiye 61 Milyon TL

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