Haberler Haberler NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Nevşehir TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Nevşehir kazananlar isim listesi

NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Nevşehir TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Nevşehir kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Nevşehir'de yapılan kura çekilişi tamamlandı. Sulusaray, Merkez Göre, Derinkuyu, Acıgöl, Merkez Kaymaklı, Merkez Çat, Hacıbektaş, Tatlarin ilçelerinde yapılacak 619 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Nevşehir TOKİ kura çekiliş sonuçları, Nevşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Nevşehir kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 12:30
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Nevşehir TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Nevşehir kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Nevşehir'de kura çekilişleri 24 Aralık tarihinde yapılıyor. Sulusaray, Merkez Göre, Derinkuyu, Acıgöl, Merkez Kaymaklı, Merkez Çat, Hacıbektaş, Tatlarin ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Nevşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Nevşehir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Nevşehir KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Nevşehir İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Sulusaray 100 konut
  • Merkez Göre 80 konut
  • Derinkuyu 80 konut
  • Acıgöl 82 konut
  • Merkez Kaymaklı 50 konut
  • Merkez Çat 70 konut
  • Hacıbektaş 100 konut
  • Tatlarin 59 konut
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