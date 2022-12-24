Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 24 Aralık Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 24 Aralık Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı sürüyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 73 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 22:10
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 24 Aralık Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 24 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 24 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

İşte 24 Aralık Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

24 ARALIK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

24 ARALIK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

9 - 31 - 34 - 75 - 80 - 86 Joker: 50 SüperStar: 62

👉 Sayısal Loto 24 Aralık Cumartesi sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA

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