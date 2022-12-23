TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 23 Aralık Cuma günü Trabzon kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Trabzon TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Trabzon isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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TRABZON HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kırıkkale'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 9 farklı ilçede, 2 bin 300 adet yapılacak.