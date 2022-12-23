Haberler Haberler RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 07:38
Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

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