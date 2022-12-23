Haberler Haberler KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kırşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırşehir isim listesi

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kırşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırşehir isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 23 Aralık Cuma günü Kırşehir'de çekiliyor. Peki Kırşehir TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Kırşehir TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 09:50
KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Kırşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kırşehir isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 23 Aralık Cuma günü Kırşehir kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kırşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Kırşehir isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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KIRŞEHİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kırıkkale'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 9 farklı ilçede, 2 bin 300 adet yapılacak.

  • Kırşehir Akpınar 4. Etap: 100 konut
  • Kırşehir Çiçekdağı 3. Etap: 205 konut
  • Kırşehir Kaman: 96 konut
  • Kırşehir Merkez: 200 konut
  • Kırşehir Özbağ: 285 konut
  • Kırşehir Mucur: 253 konut

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