Haberler Haberler EYT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA | MERAKLA BEKLENEN TARİH VERİLDİ

EYT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA | MERAKLA BEKLENEN TARİH VERİLDİ

Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT düzenlemesine yönelik çalışma için süre verdi. İşte ayrıntılar ve konuya dair kritik açıklama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 17:09
EYT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA | MERAKLA BEKLENEN TARİH VERİLDİ

EYT 2023 SON DAKİKA - EYT ile ilgili şartlar dahilinde başta yaş sınırı ve yasanın çıkacağı tarih olmak üzere, benzer konu başlıkları ile araştırılmaya ve merakla takip edilmeye devam ediyor... Bu kapsamda yaşanan son dakika bilgisi heyecan yarattı.

Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin resmi tarih açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi 3 Ocak Salı 2023 tarihinden itibaren görüşülebilir.

EYT'den yeni müjde: SSK ve BAĞ-KUR'luya 15 yılda emeklilik! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Öfkeden deliye dönen Selen Görgüzel ağzına geleni saydı! "Fenomen bozuntuları.."
Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu: "Aldığın paraları yengene veriyorsun..."
Mertens'e sürpriz talip! Transferin hayalini kuruyorlar
Transfer listesinin başında o isim var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (23 Aralık 2022)
Kırıkkale TOKİ kura çekiliş sonuçları (Kırıkkale TOKİkazananlar isim listesi)
Kırşehir TOKİ kura çekilişi canlı izle!
Trabzon TOKİ kura çekilişi canlı izle!
İSKİ sular ne zaman gelecek? (23 Aralık 2022)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır 17:01
Türkiye'den 39 hakem 2023 FIFA hakemleri listesine girdi Türkiye'den 39 hakem 2023 FIFA hakemleri listesine girdi 16:54
F.Bahçe antrenörü Arjantin Miili Takımı ile de anlaştı F.Bahçe antrenörü Arjantin Miili Takımı ile de anlaştı 16:44
F.Bahçe Opet set vermedi F.Bahçe Opet set vermedi 16:38
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak 16:30
USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ | İZLE USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ | İZLE 16:13
Daha Eski
F.Bahçe'nin Trabzon kafilesi belli oldu! 4 eksik F.Bahçe'nin Trabzon kafilesi belli oldu! 4 eksik 16:06
Mertens'e sürpriz talip! Transferin hayalini kuruyorlar Mertens'e sürpriz talip! Transferin hayalini kuruyorlar 15:32
Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı! Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı! 15:27
Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi 15:05
Abdullah Avcı ile Jorge Jesus'un ilk düellosu! Abdullah Avcı ile Jorge Jesus'un ilk düellosu! 15:05
G.Saray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları G.Saray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları 15:03