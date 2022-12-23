EYT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA | MERAKLA BEKLENEN TARİH VERİLDİ

EYT 2023 SON DAKİKA - EYT ile ilgili şartlar dahilinde başta yaş sınırı ve yasanın çıkacağı tarih olmak üzere, benzer konu başlıkları ile araştırılmaya ve merakla takip edilmeye devam ediyor... Bu kapsamda yaşanan son dakika bilgisi heyecan yarattı.

Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin resmi tarih açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi 3 Ocak Salı 2023 tarihinden itibaren görüşülebilir.