KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU | 2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? - Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN 2023 | İşten çıkartılan ya da emekliye ayrılan kişilere, işverenler tarafından ödenmesi zorunlı olan kıdem tazminatında 2023 tavan fiyatı, en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Asgari ücret zammıyla birlikte yeniden belirlenen 2023 yılı kıdem tazminatı tavan fiyatı, asgari ücretin 8 bin 506 TL'ye çıkarılmasıyla güncellendi. İşte Kıdem tazminatı ne kadar olacak? - Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? sorularının cevabı ve merak edilenler...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 100 bin 800 lira oldu. (Not: Kıdem tazminatı olarak hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Sadece oranın belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

2022 2. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

2022'nin ikinci döneminde geçerli olan kıdem tazminatının yıllık tavan tutar 15.371,40 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor. İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (askerlik ve evliliği takip eden bir yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.

Emekli olmak için işten çıkanlar da kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alabiliyor. Bunların dışında İş Kanunu'na göre haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir. SGK'dan yazı alarak istifa halinde kıdem tazminatı alma yolları da bulunuyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da artacak. 2022'nin 2. döneminde SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilirken; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira idi.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

💰Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.

💰Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.

💰Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.

💰Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

💰Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.