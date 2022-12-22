Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle nihayet su oranları yükselişe geçti. Kentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 22 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:40
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 22 Aralık Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,11 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca 1'inin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 20,93 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 39,2 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 7,26 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Estetiğin gücü! Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Kariyerinin başında bakın nasılmış...
100 milyonluk miras oyunu! 'Şizofreni' tuzağıyla kardeşini devre dışı bıraktı
G.Saray'dan Sevilla'ya Nelsson teklifi!
Weghorst'un menajerinden flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
15 Stajyer Kontrolör alınacak!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 | KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır?
Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! 09:39
Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! 09:07
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! 08:56
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:38
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:27
Muhabirden özür diledi Muhabirden özür diledi 01:12
Daha Eski
Al Nassr iddiası Al Nassr iddiası 01:00
Kupa Kartalı Kupa Kartalı 00:56
Güneş: Hatalı tercih olabilir Güneş: Hatalı tercih olabilir 00:55
N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! 00:54
Millilere plaket verildi Millilere plaket verildi 00:53
Tosun Paşa coştu Tosun Paşa coştu 00:52