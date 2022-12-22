BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Aralık Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 22 Aralık Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,11 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca 1'inin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 20,93 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 39,2 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 7,26 oldu.

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