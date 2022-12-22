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ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? - Başkan Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika!

Milyonlarca vatnadaşın beklediği 2023 asgari ücret zammı için beklenen an geldi. Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda asgari ücreti 22 Aralık'ta kamuoyuna açıklayacağını duyurdu. İç piyasayı önemli ölçüde etkileyen ve asgari ücret alanların yanı sıra kamu ve özel sektör çalışanları, emekliler, dul ve yetim aylığı, işsizlik, engelli maaşı alanları da yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 08:06 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 08:10
ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? - Başkan Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika!

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında TÜRK-İŞ, beklentisini 9 bin lira olarak açıklarken TİSK'ten ise resmi bir rakam çıkmadı. Bunun üzerine tüm gözler 4. toplantıya çevrilmişken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda sürpriz bir açıklamaya imza atarak Bakanlar ile görüşmelerin 21 Aralık'ta yapılacağını ve 22 Aralık'ta asgari ücreti kamuoyuna duyuracağını bildirdi. Peki asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerine yer verdi. Saat belirtmeyen Başkan Erdoğan'ın programı göz önünde bulundurulduğunda 2023 yeni asgari ücretin 22 Aralık Perşembe günü saat 12.00 - 14.00 civarında açıklanması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 22 ARALIK PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde saat 13.00'te yapılacak olan MKYK ve 15.30'daki MYK toplantılarına başkanlık edecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmenin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmazken Bakan Bilgin, 17 Aralık Cumartesi günü Erzurum'da yaptığı bir açıklamada, "Salı günü (20 Aralık) asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Bilgin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Önümüzdeki salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret, sosyal devletin çalışanlarını koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla. Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum."

BAKANLIĞIN ANKET SONUÇLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

2023 yeni asgari ücret, komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Komisyonun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta saat 14.00'te başlayacak. Bu toplantıdan karar çıkması halinde Başkan Erdoğan'dan açıklama gelebilir ya da yeni toplantı tarihi duyurulabilir. Gözler bugün komisyonun yapacağı açıklamalarda olacak.

2023 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.

📌YÜZDE 20 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

📌YÜZDE 30 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

📌YÜZDE 40 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

📌YÜZDE 50 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

📌YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

📌YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

📌YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

  • NET Asgari Ücret: 8 BİN 500 TL
  • BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN TL
  • İşverene MALİYETİ: 11 BİN 750 TL
  • NET Asgari Ücret: 8 BİN 750 TL
  • BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN 294 TL
  • İşverene MALİYETİ: 12 BİN 95 TL
  • NET Asgari Ücret: 8 BİN 250 TL
  • BRÜT Asgari Ücret: 9 BİN 706 TL
  • İşverene MALİYETİ: 11 BİN 404 TL

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