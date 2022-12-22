Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT | Asgari ücret brüt ne kadar oldu? İşverene maliyeti ne kadar? - 2023 yeni asgari ücret net ve brüt tutarı

ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT | Asgari ücret brüt ne kadar oldu? İşverene maliyeti ne kadar? - 2023 yeni asgari ücret net ve brüt tutarı

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 asgari ücret zammını açıkladı. Yeni yılda asgari ücret net 8 bin 506 TL olurken gelen zam ise yüzde 54,5 olarak hesaplandı. Peki Asgari ücret brüt ne kadar oldu? İşverene maliyeti ne kadar? İşte 2023 yeni asgari ücret net ve brüt tutarı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:10
ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT | Asgari ücret brüt ne kadar oldu? İşverene maliyeti ne kadar? - 2023 yeni asgari ücret net ve brüt tutarı

ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT | Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık'ta üçüncü kez toplanmasının ardından net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Bu toplantının ardından AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşmelerin ardından asgari ücreti açıkladı. Peki Asgari ücret brüt ne kadar oldu? İşverene maliyeti ne kadar?

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ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR OLDU?

Net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 506 TL olarak belirlendi. 5 bin 500 liradan 8 bin 506 liraya çıkarılan ve yüzde 54,5 zamlanan asgari ücretin brütü ise 10 bin 8 lira olarak hesaplandı.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

NET ASGARİ ÜCRET: 8 bin 506 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET: 10 bin 8 TL

2022 OCAK AYINA GÖRE ARTIŞ ORANI: Yüzde 100

2022 TEMMUZ AYINA GÖRE ARTIŞ ORANI: Yüzde 54,66

YILLIK ORTALAMA ARTIŞ ORANI: Yüzde 74,43

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