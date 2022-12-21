SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Başkan Erdoğan tarih verdi

Bakan Bilgin 19 Aralık Pazartesi günü son dakika açıklamasında bulundu. Bilgin, "Asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"

Bakan Bilgin şöyle devam etti. "Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var. Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum."