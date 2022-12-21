Haberler Haberler SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Başkan Erdoğan tarih verdi

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Başkan Erdoğan tarih verdi

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammı hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret için 3. toplantıda net bir rakamda uzlaşmayı umduğunu bildirmişti. Vatandaşın her geçen gün merakla beklediği asgari ücret için uzmanlar çeşitli görüşler ortaya atarken üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmaması üzerine herkesin aklındaki 'asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusu da cevapsız kalmış oldu. TÜRK İŞ asgari ücret teklifinin 9 bin lita olduğunu duyururken TİSK'ten ise resmi asgari ücret teklifi gelmedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:31 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:51
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU | 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra iç piyasaya olan etkilerinden dolayı 85 milyon vatandaşın merakla beklediği asgari ücret için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk kez asgari ücretin belli olacağı net tarihi kamuoyu ile paylaştı. Asgari ücret müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada emekçilerin beklediği ve işverenlerin de ödeyebileceği bir meblağda uzlaşmaya varılacağının altını çizen Bakan Bilgin'in bu konuşmasının ardından arama motorlarında 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? sorgulaması da hız kazandı. İşte merak edilenler...

💥 ADA'DAN GELİYOR! KANARYA'YA GENÇ YETENEK

❗️ 2 İSİM SINIFTA KALDI! OKAN BURUK'UN HAYAL KIRIKLIĞI...

TRANSFERİ DUYURDULAR! İŞTE KARTAL'IN YENİ YILDIZI 👀

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'na bulunduğu ziyarette asgari ücret görüşmeleri hakkında en çok merak edilen soruyu cevapladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını 20 Aralık Salı günü gerçekleştireceği bilinirken bu toplantının kritik önem taşıdığı düşünülüyor. Hükümet, işçi ve işveren sendikalarından oluşan 15 kişilik komisyonun 4. toplantının sonunda asgari ücret konusunda uzlaşması beklenirken Bakan Bilgin, uzlaşmanın salı günü sağlanacağını bildirdi. Bakan Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" diye konuştu. Ancak üçüncü görüşmeden de net bir rakam çıkmadı.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu: Asgari ücret için resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Bu teklifimiz kabul edilirse imzalarız yoksa masada olmayız.

TİSK'ten Resmi asgari ücret teklifi gelmezken ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta ve üçüncü toplantıyı ise 20 Aralık'ta gerçekleştiren asgari ücret tespit komisyonunun 4. topalntı tarihi ise henüz açıklanmadı.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alıyor.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 3. toplantı ardından herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret tutarı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın (22 Aralık) asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

BAKANLIĞIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

2023 yeni asgari ücret, komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Komisyonun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta saat 14.00'te başlayacak. Bu toplantıdan karar çıkması halinde Başkan Erdoğan'dan açıklama gelebilir ya da yeni toplantı tarihi duyurulabilir. Gözler bugün komisyonun yapacağı açıklamalarda olacak.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

2023 asgari ücret zammıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

Asgari ücretin 2023 yeni zammıyla birlikte ne kadar olacağı henüz netleşmemişken son açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Bakan Bilgin 19 Aralık Pazartesi günü son dakika açıklamasında bulundu. Bilgin, "Asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"

Bakan Bilgin şöyle devam etti. "Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var. Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum."

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

2023 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

YÜZDE 20 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

YÜZDE 30 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

YÜZDE 40 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

YÜZDE 50 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

YÜZDE 60 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

YÜZDE 70 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

YÜZDE 80 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

NET Asgari Ücret: 8 BİN 500 TL

BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN TL

İşverene MALİYETİ: 11 BİN 750 TL

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU! | 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi

NET Asgari Ücret: 8 BİN 750 TL

BRÜT Asgari Ücret: 10 BİN 294 TL

İşverene MALİYETİ: 12 BİN 95 TL

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (21 Aralık)
Başkan Erdoğan 2023 yeni asgari ücret zammı için ilk kez tarih verdi!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 | KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan tur peşinde! İşte Buruk'un Keçiörengücü maçı 11'i Aslan tur peşinde! İşte Buruk'un Keçiörengücü maçı 11'i 13:12
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 12:59
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 12:54
Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor 12:44
Isco'nun sözleşmesi feshedildi! Isco'nun sözleşmesi feshedildi! 12:43
Trabzonspor'a dudak uçuklatan gelir! Trabzonspor'a dudak uçuklatan gelir! 12:41
Daha Eski
4 büyükler için flaş transfer iddiası! 4 büyükler için flaş transfer iddiası! 12:31
Göztepe'nin tesellisi Furkan Malak oldu Göztepe'nin tesellisi Furkan Malak oldu 12:26
Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer anılıyor Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer anılıyor 12:24
Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif! Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif! 12:19
Giresunspor Karacabey maçı CANLI İZLE Giresunspor Karacabey maçı CANLI İZLE 12:15
Ochoa İtalya yolcusu! Ochoa İtalya yolcusu! 11:59