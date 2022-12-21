RİZE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Rize TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Rize kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Rize'de kura çekilişleri 20 Aralık tarihinde yapıldı. Güneysu, Merkez TOKİ ve Merkez Kendirli ilçelerinde yapılan projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Rize TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Rize kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ RİZE KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

RİZE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI