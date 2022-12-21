Haberler Haberler KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 | KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 | KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından 2022 tercih kılavuzu yayınlandı. Binlerce adayın beklediği kılavuz ÖSYM'nin resmi siteisnden adayların erişimine açılırken arama motorlarında KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır? sorularının cevabı araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:33 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:00
KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 | KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 | Binlerce adayın katıldığı KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans için beklenen gün geldi. ÖSYMi KPSS tercih kılavuzunu adayların erişimine açtı. Bunun üzerine tetrcih yapmayı bekleyen adaylar arama motorlarında KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

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2022 KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS tercih kılavuzuNU yayınlayan ÖSYM, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir." ifadelerini kullandı.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

LİSANS, ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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