BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN TARİH VERDİ | 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? - Yeni asgari ücret zammı için Erdoğan'dan açıklama

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN TARİH VERDİ | Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık'ta üçüncü kez toplanmasının ardından net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanamayınca vatandaşların, asgari ücretin ne zaman açıklanacağı konusundaki soruları cevapsız kaldı. TÜRK-İŞ 9 bin lira teklif verirken TİSK ise resmi bir teklifte bulunmadı. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin son açıklama ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Konuya ilişkin AK PArti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, ilk kez tarih verdi.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in üçüncü toplantıda uzlaşma sağlanacağı açıklamasının ardından beklenen olmadı. 20 Aralık'ta yapılan asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısından beklenen karar çıkmazken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile tarih netleşti. Erdoğan konuşmasında enflasyona değinmesinin ardından asgari ücretin de yarın açıklanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına dair pekçok şeyi gündemden çıkardık. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız."

2022'DE ASGARİ ÜCRETE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti. Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı.

ASGARİ ÜCRETTE ÜÇ İHTİMAL

1. SENARYO: Asgari ücrete yüzde 45,45 zam gelmesi halinde net asgari ücret 8 bin lira oalcak. Brüt 9 bin 412 TL'ye yükselecek olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 59 lirayı bulacak.

2. SENARYO: Asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılmas ıhalinde işçinin eline geçecek miktar 8 bin 250 lira olacak. Brütü 9 bin 706 TL'ye yükselecek olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 404 TL'ye çıkacak.

3. SENARYO: Son senaryoda ise asgari ücretin yüzde 63,63 oranında zamlanması ihtimali bulunuyor. Bu durumda net 8 bin 500 TL ve brüt 10 bin lira olacak olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 750 TL olacak.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2022 yılında, 1 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücreti 16 Aralık 2021 tarihinde duyurmuştu. Yeni Asgari Ücret, 4 bin 253 lira olarak açıklanırken 2022'nin ilk yarısında asgari ücrete gelen zam yüzde 50,54'e ulaşmıştı. Aynı zamanda 2022 yılı ve sonrası için asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

2023 asgari ücret zammıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİNE İLİŞKİN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yıl ilk kez düzenlediği asgari ücret beklentisine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 536 TL iken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin 50 TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu.

🔶İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 7.500 TL üzeri

🔶İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 7.000 TL

🔶KAMUOYUNUN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 7.845 TL

🔶ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 7.630 TL