ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN? - Asgari ücret son toplantısı ne zaman? 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık'ta üçüncü kez toplanmasının ardından net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Bu toplantının öncesinde Bakan Bilgin'in üçüncü toplantıda bir rakam üzerinde uzlaşılacağını söylemesi üzerine umutlar artarken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asfgari ücret teklifinin 9 bin TL olduğunu duyurdu. TİSK ise rakam vermedi. Peki asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? Asgari ücret son toplantısı ne zaman? 2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz senelerde yılın son ayında, 4 kez yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının bu yıl üç kez yapılacağı iddiaları vatandaşları heyecanlandırırken 20 Aralık'ta yapılan toplantıdan net bir rakam çıkmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. toplantının öncesinde "uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullanmıştı. Toplantının ardından TÜRK-İŞ, resmi teklifin 9 bin lira olduğunu duyururken TİSK'ten ise resmi asgari ücret teklifi gelmedi. Uzlaşamadıkları anlaşılan komisyon 4. toplantının tarihini ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin üçüüncü toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum ve memleketi Bayburt'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a giden ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bilgün, burada yaptığı açıklamada, üçüncü toplantıda uzlaşmaya varılacağını bildirdi. Hem işçi hem de işverenleri koruma politikasının sürdüğünün altını çizen Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum"

2022'DE ASGARİ ÜCRETE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti. Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı.

ASGARİ ÜCRETTE ÜÇ İHTİMAL

1. SENARYO: Asgari ücrete yüzde 45,45 zam gelmesi halinde net asgari ücret 8 bin lira oalcak. Brüt 9 bin 412 TL'ye yükselecek olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 59 lirayı bulacak.

2. SENARYO: Asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılmas ıhalinde işçinin eline geçecek miktar 8 bin 250 lira olacak. Brütü 9 bin 706 TL'ye yükselecek olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 404 TL'ye çıkacak.

3. SENARYO: Son senaryoda ise asgari ücretin yüzde 63,63 oranında zamlanması ihtimali bulunuyor. Bu durumda net 8 bin 500 TL ve brüt 10 bin lira olacak olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 750 TL olacak.