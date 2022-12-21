Haberler Haberler ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Artvin TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin isim listesi

ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Artvin TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 21 Aralık Çarşamba günü Artvin'de çekiliyor. Peki Artvin TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Artvin TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 07:30
ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Artvin TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Artvin isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 21 Aralık Çarşamba günü Artvin kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Artvin TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Artvin isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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ARTVİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Artvin'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, merkez ilçede, toplam 500 adet yapılacak.

  • MERKEZ: 500 konut
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