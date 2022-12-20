KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI 2023 | İş arkadaşına, müdüre, patrona, şefe, yöneticiye yeni yıl mesajları

Yılbaşına sayılı günler kala 2023 heyecanı tüm dünyayı sardı. Ülkemizin 100. yılı olması dolayısıyla vatandaşların geçmiş yeni yıllardan daha öncemli gördüğü ve kutlamalar için hazırlıkların şimdiden tamamlandığı 2023 için en önemli konulardan biri de gönderilecek mesajlar oldu. Yeni yıl için iş arkadaşlarına iyi dileklerde bulunmak isteyenler, Kurumsal yeni yıl mesajları, iş arkadaşına, müdüre, patrona, şefe, yöneticiye yeni yıl mesajları araştırıyor. İşte en güzel güzel kurumsal yeni yıl mesajları...

KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI

🎃Ülkemiz ve markamız için güzel bir yıl olmasını diliyor, sevdiklerinizle en güzel zamanlarınızı geçirmenizi temenni ediyoruz. Mutlu yıllar.

🎃2023'ün kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.

🎃Her sabah kalktığında aklına ilk gelen şeyin günlük iş akışın olduğu, görevlerini göz açıp kapayıncaya kadar bitirdiğin bir sene olmasını diliyorum. Mutlu yıllar!

🎃2022'de şirketimiz için yaptıklarını asla unutmayacağız. İyi ki ailemizdesin! Yeni yılda da hep birlikte başarılı projelere imza atmamız dileğiyle…

🎃Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

İŞ ARKADAŞINA YENİ YIL MESAJI

🎉'Seneye görüşürüz' esprisinin yapılmadığı nice mutlu yıllar diliyorum. Şirketimiz senin gibi bir çalışana sahip olduğu için çok şanslı. İyi seneler!

🎉Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açalım. 2023 hepimize uğur getirsin.

🎉Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

🎉Bu yıl anlarınız bir araya gelerek anılarınızı oluştursun. Bu yıl sevgilerinizin arttığı, nefret ve kötü duyguların azaldığı, başarının size adım adım yaklaştığı anları toplayın. Mutlu yıllar.

🎉Hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmıyor demektir. 2023, hatalarından korkmayacağın; onlardan ders alacağın ve başarılarını katlayacağın bir yıl olsun. Mutlu seneler.

MÜDÜRE YENİ YIL MESAJI

✨Bu yıl ağzınızın tadını bozmadan geçireceğiniz günleriniz, sevdiklerinizle toplayacağınız anılarınız olsun. Yeni sene sizin için en güzel zamanlarını hazırlasın. Mutlu yıllar.

✨Firmamızın bir adım daha atlaması için verdiğiniz emeklerle her saniye daha iyiye gidecek bir sene diliyor, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmemesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun.

✨Ülkemiz ve firmamız için güzel bir yıl olmasını diliyor, sevdiklerinizle en güzel zamanlarınızı geçirmenizi temenni ediyoruz. Mutlu yıllar.

PATRONA YENİ YIL MESAJI

🎋Yeni yılda her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi seneler!

🎋Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle...

🎋Hayal kurmadan büyük şeyler yapılamaz. 2023 yılında kurduğunuz tüm hayallerin gerçeğe dönüşmesi dileğiyle… Mutlu seneler!

🎋İnternet hızının en azından ofiste yüzünüzü güldüreceği, sabah trafiğinin sizi teğet geçeceği güzel bir yıl diliyorum.

ŞEFE YENİ YIL MESAJI

🎊Şirketimizdeki üstün başarılarınızdan dolayı 2023'de size daha fazla başarı dilemeye gerek duymuyoruz. Mutlu, huzurlu ve en önemlisi de sağlıklı olacağınız yeni bir yıla girmemiz umuduyla…

🎊Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

🎊Yeni yılda umutlarınızın, planlarınızın gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun! İyi Yıllar...

YÖNETİCİYE YENİ YIL MESAJI

🎁Yeni bir yıla girerken mutluluk, huzur ve başarı diliyorum. Yapılan her işten keyif alacağımız, ailemizi daha da büyüteceğimiz mutlu yıllarımız olsun.

🎁2022 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2023 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler..