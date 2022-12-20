Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 20 Aralık Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 20 Aralık Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle nihayet su oranları yükselişe geçti. Kentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 20 Aralık Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 20 Aralık Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 20 Aralık Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,15 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca 1'inin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 21,28 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 39,26 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 7,31 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti...
Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! Kapı aralandı 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti: 'Aç, susuz, tuvalet yok...'
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber!
İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
AÖF sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç?
Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek?
Yozgat TOKİ kura çekilişi canlı izle!
Rize TOKİ kura çekilişi canlı izle!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Antalyaspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 11:18
Sivasspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 11:15
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! 11:13
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI 11:08
İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..." İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..." 10:31
Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:15
Daha Eski
Beşiktaş'ta 'zorunlu' karar! Gidiyor derken... Beşiktaş'ta 'zorunlu' karar! Gidiyor derken... 10:09
G.Saray Alberk için teklif yaptı mı? Resmen açıklandı G.Saray Alberk için teklif yaptı mı? Resmen açıklandı 10:08
NBA’de Cedi ve Alperen'den 22 sayı NBA’de Cedi ve Alperen'den 22 sayı 09:48
Başkan resmen açıkladı! Trabzonspor... Başkan resmen açıkladı! Trabzonspor... 09:45
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? 09:33
F.Bahçe'den Peres kararı! G.Saray derbisinden önce... F.Bahçe'den Peres kararı! G.Saray derbisinden önce... 09:15