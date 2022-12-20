ASGARİ ÜCRETTE SON VİRAJ | Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Asgari ücret 3. toplantıda belli olacak mı?

2023 yeni asgari ücret zammı için sona gelindi. 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen asgari ücret için komisyon, 20 Aralık slaı günü üçüncü kez toplanacak. Her yıl 4 kez yapılmasının ardından karar çıkan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının bu yıl geç başlaması sebebiyle üçüncü toplantıda beklentiler arttı. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de üçüncü toplantıdan net bir rakam çıkacağını bildirmesi üzerine arama motorlarında Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Asgari ücret 3. toplantıda belli olacak mı? araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 asgari ücret zammına ilşkin merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Asgari ücret 3. toplantısı saat 14:00'de başlayacak. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi ve 2-3 saat sürmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik, toplanda 15 kişiden oluşan komisyon yetkililerinin toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda, başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK verileri, Bakanlığın anketi, TÜRK-İŞ'in ve TİSK'in teklifi ile beraber uzlaşma aranacak.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTIDA BELLİ OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin üçüüncü toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum ve memleketi Bayburt'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a giden ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bilgün, burada yaptığı açıklamada, üçüncü toplantıda uzlaşmaya varılacağını bildirdi. Hem işçi hem de işverenleri koruma politikasının sürdüğünün altını çizen Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum"

2022'DE ASGARİ ÜCRETE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti. Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı.

TOPLANTI ÖNCESİ BİR MESAJ DAHA

Asgari ÜCret Tespit Komisyonu'nun toplanmasından bir gün önce, yeniden kritik bir açııklamaya imza atan Bakan Bilgin, "İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonist konjonktürel durumun verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işler. Asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE ÜÇ İHTİMAL

1. SENARYO: Asgari ücrete yüzde 45,45 zam gelmesi halinde net asgari ücret 8 bin lira oalcak. Brüt 9 bin 412 TL'ye yükselecek olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 59 lirayı bulacak.

2. SENARYO: Asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılmas ıhalinde işçinin eline geçecek miktar 8 bin 250 lira olacak. Brütü 9 bin 706 TL'ye yükselecek olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 404 TL'ye çıkacak.

3. SENARYO: Son senaryoda ise asgari ücretin yüzde 63,63 oranında zamlanması ihtimali bulunuyor. Bu durumda net 8 bin 500 TL ve brüt 10 bin lira olacak olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 750 TL olacak.